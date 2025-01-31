×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bartın'da 'sahte rapor' soruşturmasında 4 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Sağlık Raporu#Soruşturma
Bartında sahte rapor soruşturmasında 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 11:15

Bartın'da usulsüz sağlık raporları alıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Kentte 6 önce yapılan ihbar sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, daha önceden teknik takibe aldıkları 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerden nüfuz sahibi oldukları izlenimi vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri, ÖTV indiriminden faydalandırmak suretiyle araç alınmasını sağlamak, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağlamak gibi suçları işledikleri iddia edildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli, dün sabah saatlerinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A., S.K., S.A., F.B. tutuklanırken, Ş.R.S., A.D., R.K., E.H., M.K., C.D., C.İ., H.Ö., H.G., N.Ç., E.B. ve B.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden C.G. ise savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Sağlık Raporu#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!