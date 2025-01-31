Bartın'da 'sahte rapor' soruşturmasında 4 tutuklama

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Kentte 6 önce yapılan ihbar sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, daha önceden teknik takibe aldıkları 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerden nüfuz sahibi oldukları izlenimi vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri, ÖTV indiriminden faydalandırmak suretiyle araç alınmasını sağlamak, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağlamak gibi suçları işledikleri iddia edildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli, dün sabah saatlerinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A., S.K., S.A., F.B. tutuklanırken, Ş.R.S., A.D., R.K., E.H., M.K., C.D., C.İ., H.Ö., H.G., N.Ç., E.B. ve B.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden C.G. ise savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.