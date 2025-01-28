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Bartın'da sahte rapor operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

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#Bartın#Amasra#Operasyon
Bartında sahte rapor operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 15:55

Bartın ve Amasra ilçesinde düzenlenen eş zamanlı "sahte rapor" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte rapor düzenleme, aracılık etme, başka kişilere ait kan ve idrar örneklerinin kendisine ait gibi verme, iş vaadiyle menfaat sağlama" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bartın ve Amasra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, köyler ve Amasra ilçesini kapsayan operasyonda, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Bartın#Amasra#Operasyon

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