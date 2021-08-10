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Gündem
Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Bartın'da sahilde kaybolan 8 yaşındaki Doğukan aranıyor

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Bartın'da sahilde kaybolan 8 yaşındaki Doğukan aranıyor

BARTIN’da, Büyükkızılkum plajında oyun oynayan Doğukan Yaylacı (8) kayboldu. Ailesinin ihbarıyla Doğukan için denizde ve sahilde arama çalışması başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Büyükkızılkum plajında meydana geldi. Yaylacı ailesi, Karabük’ten Bartın’daki plaja geldi. Sahil kenarında oyun oynamaya başlayan Doğukan Yaylacı, ablasının yanından ayrılmasının ardından kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, sağlık, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ile cankurtaranlar plaja geldi. Sahil Güvenlik’te görevli dalgıçlar, denizde arama çalışması başlattı. Bu sırada sahilde de arama yapıldı. Doğukan'ın ailesinin endişeyle izlediği arama çalışmaları devam ediyor.

Büyükkızılkum muhtarı Ersin Değer, "Sabah saatlerinde Karabük’ten buraya gelen aile üyelerinden birinin çocuğu deniz kenarında oynuyormuş, o sırada kaybolmuş sonra bize haber verildi. Jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları buraya geldi. Arama çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir sonuca ulaşamadık. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi.

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