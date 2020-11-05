MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBartın'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
GeriGündem Bartın'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Bartın'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bartın'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

BARTIN'da, bir evde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayıryüzü köyünde oturan M.K.’nın evine baskın düzenledi. M.K’nın evinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca,1 adet av tüfeği, 1 adet kama ve 295 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle