MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
GeriGündem Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 01:54,Son Güncelleme:

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Bartın-Zonguldak karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen şahıs otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, 61 ABL 991 plakalı otomobili ile Zonguldak’tan Bartın istikametine seyir halinde olan Ogün Kalyoncu (52) Çiftlik köyü mevkinde yolun karşısına geçmek isteyen Atalay Kalafat’a (29) çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Atalay Kalafat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalafat’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle