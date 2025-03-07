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Bartın'da ormanda kaybolan 4 yaşındaki Hira'yı jandarma buldu

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#Bartın#Kayıp Çocuk#ORMAN
Bartında ormanda kaybolan 4 yaşındaki Hirayı jandarma buldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 10:45

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Hira Taşçı, jandarma ekipleri tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu.

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Bartın'ın Ulus ilçesinde Güneyören Köyü'nde babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı, dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu. Babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bartın#Kayıp Çocuk#ORMAN

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