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Bartın'da öğrenci yurdunda ölü bulunmuştu! İrem Er, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

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#İrem Er#Manisa#Bartın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 18:01

Bartın'da Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda arkadaşlarına başının ağrıdığını söyleyip, ağrı kesici aldıktan sonra uyuyan Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er (24), yatağında ölü bulunmuştu. İrem Er, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün Bartın-Zonguldak yolu üzerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Er, iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. Er, 1 adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Yurttaki oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er'i uyandırmak istedi. İrem uyanmayınca oda arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İrem Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartında öğrenci yurdunda ölü bulunmuştu İrem Er, memleketi Manisada son yolculuğuna uğurlandı

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İrem Er'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'nın Köprübaşı ilçesine getirildi. İrem Er için Köprübaşı Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından İrem Er'in cenazesi, Köprübaşı ilçesi merkez mezarlığa defnedildi.

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#İrem Er#Manisa#Bartın

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