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Bartın'da madencilerin kaza öncesi son fotoğrafları ortaya çıktı

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#Bartın#Maden#Kaza
Bartında madencilerin kaza öncesi son fotoğrafları ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 17:59

Bartın'da her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evlerinden çıktılar. Ama ne yazık ki bazıları için son vedaydı. Maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi`ne ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler son yolculuğuna uğurlandı.

41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Kimi telefonla konuşuyor, kimi birbiriyle sohbet ediyordu. Maden işçileri mesaiye giderken minibüste çekildi bu fotoğraf.

Bartında madencilerin kaza öncesi son fotoğrafları ortaya çıktı


Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

Bartında madencilerin kaza öncesi son fotoğrafları ortaya çıktı


Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı. (Kaynak: TRT HABER)

Son dakika... Maden kazasında son durum... Yangına giden yol kesildi
Amasra'daki maden kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Metan gazının aniden yükselmesi sonucu sonrasında 41 madenci hayatını kaybetmişti. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, maden kazasının gerçekleştiği bölgeden son bilgileri paylaştı.

 

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#Bartın#Maden#Kaza

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