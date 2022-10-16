Bartın'da madencilerin kaza öncesi son fotoğrafları ortaya çıktı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi`ne ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler son yolculuğuna uğurlandı.



41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Kimi telefonla konuşuyor, kimi birbiriyle sohbet ediyordu. Maden işçileri mesaiye giderken minibüste çekildi bu fotoğraf.





Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.





Son dakika... Maden kazasında son durum... Yangına giden yol kesildi

Amasra'daki maden kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Metan gazının aniden yükselmesi sonucu sonrasında 41 madenci hayatını kaybetmişti. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, maden kazasının gerçekleştiği bölgeden son bilgileri paylaştı.