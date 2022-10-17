Bartın'da maden kazasından sağ kurtuldu! Arkadaşları için canını feda etti

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Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasından kurtulduktan sonra arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı sırada hayatını kaybeden Yener Saygın’ın ailesi, çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyor.



Maden şehidi Yener’in babası Faik Saygın, yaptığı konuşmada, evladının çok hareketli ve cevval bir delikanlı olduğunu belirtti.

“ARKADAŞLARI BİZİ KURTARIN DİYE BAĞIRINCA DAYANAMAYIP GERİ DÖNÜYOR”



Oğlu Yener’in işi olduğu için gündüz vardiyası yerine 4-12 vardiyasına gittiğini ifade eden Saygın, “Arkadaşları 'bizi kurtarın' diye bağırınca dayanamayıp geri dönüyor. Geri dönünce daha fazla gazı almış oluyor. Madende oyalanma olmaz. Bir an önce dışarı çıkabilirsen kurtulursun. Arkadaşlarını kurtarırken bayılmış, düşmüş ve sendelemiş. Maske ağzından düşmüş ve o şekilde bayılmış. Onu da kurtarıcılar dışarı çıkartıyor. Oğlumun kurtardığı adamlar dışarı çıkıyor, kendisi çıkamıyor” diye konuştu.



Saygın, evli olan oğlunun bir kız çocuğunun olduğunu kaydederek, “Kızına aşıktı. Baba-kız birbirini çok seviyordu. Birbirinin istediklerini ikiletmiyorlardı” ifadelerini kullandı.

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Baba Saygın, “Karnımın içine ateş düştü derler ya, harbiden düşüyor yani. Hanım felçli, ben onun yanında ağlamak istemiyorum ama bazen onun yanında da patlıyorum, ağlıyorum” şeklinde konuştu.

“İSTEMEMEMİZE RAĞMEN O RİSKİ ALDI”



Kardeşinin madene girmesini istemediklerini aktaran ağabey Ömer Saygın, şu ifadeleri kullandı:



“Hep endişeliydik hep korktuk maden işinden. Daha sonra kardeşim girdiği işlerde ekonomik durumu iyi olmadığı için evlenip çocuğu doğduktan sonra istemememize rağmen o riski aldı.”

İSTANBUL'DA TEDAVİLERİ SÜREN maden İŞÇİLERİNİN SON DURUMU

Patlamada yaralanan altı işçinin tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Hastanenin yanık tedavisi gören 5 işçinin entübe olarak takiplerinin yapıldığı öğrenildi. Karbonmonoksit zehirlenmesi olan işçinin ise oksijen tedavisi almaya devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi.