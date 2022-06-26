Bartın'da kuvvetli sağanak: Dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı

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Kent merkezi ile ilçelerde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Potbaşı ve Muratbey köylerindeki dereler taştı. Derelerin taşması ile Bartın-Karabük yolu su altında kaldı. Kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, köylerdeki bazı evler ile tarım arazilerini su bastı.

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