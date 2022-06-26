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Bartın'da kuvvetli sağanak: Dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı

#Sağanak#Bartın#Dere

Bartın kent merkezi ile ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ile tarım arazisini su bastı. Dere kenarındaki 6 ev için tahliye kararı verilirken, sel ve su baskınları uyarısı yapıldı.

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Kent merkezi ile ilçelerde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Potbaşı ve Muratbey köylerindeki dereler taştı. Derelerin taşması ile Bartın-Karabük yolu su altında kaldı. Kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, köylerdeki bazı evler ile tarım arazilerini su bastı.

Bartında kuvvetli sağanak: Dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı


Epçiler köyünde de yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Köye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderildi, inceleme yapıldı. Dere kenarındaki 6 ev için tahliye kararı verildi. Kumluca ve Hasankadı beldelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Derelerdeki su seviyesi yükselerek, risk oluşturmaya başladı. Bartın Valiliği ile ilçe belediyeler sel ve su baskınlarına karşı uyarırken, bölgede yağışın sürdüğü bildirildi. 

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Bartında kuvvetli sağanak: Dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı

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#Sağanak#Bartın#Dere

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