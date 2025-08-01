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Bartın'da sağanak ve kuvvetli rüzgar! Denize girmek yasaklandı

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#Bartın#Deniz#Kuvvetli Rüzgar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 10:16

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. İnkumu'nda cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı.

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Kent merkezinde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Sabah saatlerinde de kuvvetli rüzgar görüldü. 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Bartında sağanak ve kuvvetli rüzgar Denize girmek yasaklandı

Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 19 dereceye kadar düştüğü kentte, mavi bayraklı İnkumu'nda cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı.

Denize girmeyen vatandaşların da kumsalda yürüyüş yaptıkları görüldü.

Bartında sağanak ve kuvvetli rüzgar Denize girmek yasaklandı

 

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#Bartın#Deniz#Kuvvetli Rüzgar

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