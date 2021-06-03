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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-
Haber Giriş: 03.06.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Bartın'da korkutan görüntü! Irmak köpürdü, çalışma başlatıldı

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Bartın'da korkutan görüntü! Irmak köpürdü, çalışma başlatıldı

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı, köpürdü. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirince bölgeye gelen ekipler sudan numune alarak köpürmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. 

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Bartın Irmağı’nın rengi kırmızıya döndü. Irmağın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi’ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpük oluşmaya başladı. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. 

Bartında korkutan görüntü Irmak köpürdü, çalışma başlatıldı


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Irmağımız zaman zaman bu durumlara geliyor. Belediye olarak bizim bir yaptırımımız yok, biz durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bilgi veriyoruz. Onlar eğer atıktan kaynaklanan bir kirlilik ise gerekeni yapıyor. Irmağımızın bu şekilde kirlenmesi bizleri de üzüyor” dedi.

Bartında korkutan görüntü Irmak köpürdü, çalışma başlatıldı

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