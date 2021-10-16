Bartın'da korkunç olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay saat 00.30 sıralarında Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana geldi. Bara gelen Eren G. (30) ile Taha Küçükoğlu (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taha Küçükoğlu’nun arkadaşı bar sahibi Ayberk Karagöz araya girmeye çalıştı. Bu sırada yanında bulunan tabancayı ateşleyen Eren G.,, Aybek Karagöz’ü göğsünden ve Taha Küçükoğlu’nu ise omzundan vurdu. İhbar üzerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Taha Küçükoğlu ise Bolu’ya sevk edildi. Hastanede ölüm haberini alan Ayberk Karagöz’ün yakınları sinir krizi geçirdi.
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