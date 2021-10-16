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Bartın'da korkunç olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

#Kavga#Bartın#Bar
Bartında korkunç olay Yakınları sinir krizi geçirdi

Bartın'da işlettiği barda kavga edenleri ayırmaya çalışırken tabancayla göğsünden vurulan Ayberk Karagöz (31) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Hastanede ölüm haberini alan Ayberk Karagöz’ün yakınları sinir krizi geçirdi. 

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Olay saat 00.30 sıralarında Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana geldi. Bara gelen Eren G. (30) ile Taha Küçükoğlu (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taha Küçükoğlu’nun arkadaşı bar sahibi Ayberk Karagöz araya girmeye çalıştı. Bu sırada yanında bulunan tabancayı ateşleyen Eren G.,, Aybek Karagöz’ü göğsünden ve Taha Küçükoğlu’nu ise omzundan vurdu. İhbar üzerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Taha Küçükoğlu ise Bolu’ya sevk edildi. Hastanede ölüm haberini alan Ayberk Karagöz’ün yakınları sinir krizi geçirdi. 

Bartında korkunç olay Yakınları sinir krizi geçirdi



Olayın ardından otomobille kaçan Eren G.,, polisler tarafından yakalandı. Silahı ırmağa attığını belirten Eren G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri, tabancayı bulmak için çalışma başlattı.

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#Kavga#Bartın#Bar

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