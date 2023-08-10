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Bartın'da korkunç olay! Kavgayı ayırmak için araya girmişti, öldürüldü

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#Bartın#Bıçaklı Saldırı#Cinayet
Bartında korkunç olay Kavgayı ayırmak için araya girmişti, öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 10:25

Bartın'da Kozcağız beldesindeki bir kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren 20 yaşındaki Emre Yalçın, bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Kozcağız beldesindeki bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet olan Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Harun Açıkgöz, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Emre Yalçın'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Harun Açıkgöz, gece saatlerinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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#Bartın#Bıçaklı Saldırı#Cinayet

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