Bartın'da korkunç kaza! 5 can kaybı

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkum tatil beldesinden Bartın'a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 74 BC 310 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 5 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bartın'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin, sürücü Özgür Çomak (22) ile yanında bulunan Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü (23) olduğu belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu şoförü Ümit K., gözaltına alındı.