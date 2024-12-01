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Bartın'da korkunç kaza! 5 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Trafik Kazası#Otomobil
Bartında korkunç kaza 5 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 07:46

Bartın’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkum tatil beldesinden Bartın'a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 74 BC 310 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 5 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Bartında korkunç kaza 5 can kaybı

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HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bartın'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin, sürücü Özgür Çomak (22) ile yanında bulunan Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü (23) olduğu belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartında korkunç kaza 5 can kaybı

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu şoförü Ümit K., gözaltına alındı.

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#Bartın#Trafik Kazası#Otomobil

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