Bartın'da korku dolu anlar kamerada! Orman işçileri, alevlerden son anda kurtuldu

Güncelleme Tarihi:
Geçen pazar günü Küre Dağları Milli Parkı’nda çıkan orman yangını, 3 helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangının ardından bölgede sarp kayalık arazide soğutma çalışmaları sürdürüldü.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI SIRASINDA BÜYÜK TEHLİKE
Dün akşam saatlerinde, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı işçiler, soğutma çalışması yaparken tehlike atlattı. Kayalık alanda çalışma yapan 3 işçi, rüzgarla bir anda büyüyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
İşçilerin panik anları ve kayalıklardan tırmanarak uzaklaşmaları, Orman İşletme Müdürlüğü’nün dron kamerasına yansıdı.