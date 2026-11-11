Bartın'da kedinin devirdiği elektrikli soba 2 katlı evi yaktı

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Merkeze bağlı Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Evde baktıkları kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle halıların tutuştuğu yangını fark eden Çağlayan, dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına neden olan kedinin de sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

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