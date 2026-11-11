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Bartın'da kedinin devirdiği elektrikli soba 2 katlı evi yaktı

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#Bartın#Yangın#Elektrikli Soba
Bartında kedinin devirdiği elektrikli soba 2 katlı evi yaktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 13:01

Bartın Uzunöz köyünde evde bakılan kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi ve kedi kurtuldu.

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Merkeze bağlı Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Bartında kedinin devirdiği elektrikli soba 2 katlı evi yaktı

Evde baktıkları kedinin elektrikli sobayı devirmesiyle halıların tutuştuğu yangını fark eden Çağlayan, dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

Bartında kedinin devirdiği elektrikli soba 2 katlı evi yaktı

Yangına neden olan kedinin de sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

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#Bartın#Yangın#Elektrikli Soba

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