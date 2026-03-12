×
Gündem Haberleri

Bartın'da kayıp olarak aranan kadın, donmak üzereyken bulundu

Güncelleme Tarihi:

Bartında kayıp olarak aranan kadın, donmak üzereyken bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 09:46

Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan Döndü Adalı (73), 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde hayvancılık yapan Döndü Adalı, önceki gün araziye otlaması için bıraktığı hayvanlarını getirmek için evden ayrıldı. Adalı eve dönmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla köye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Köylüler de çalışmalara destek verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Döndü Adalı, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yamaçta, kaybolduktan 38 saat sonra bulundu. Kadının yamaçtan düştüğü ve bu nedenle eve geri dönemediği anlaşıldı. Adalı'nın hipotermi geçirmek üzere olduğu belirlendi. Donmak üzere olan kadına jandarma montunu verdi ve battaniyeye sardı. Adalı, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Döndü Adalı’nın hayati tehlikesi sürüyor.

#Bartın#Ulus#Kayıp

