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HaberlerGündem HaberleriBartın'da kayıp Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmalarında 6. gün! Yakınlarından yürek burkan paylaşım
GeriGündem Bartın'da kayıp Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmalarında 6. gün! Yakınlarından yürek burkan paylaşım
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Gündem
Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Bartın'da kayıp Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmalarında 6. gün! Yakınlarından yürek burkan paylaşım

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Bartın'da kayıp Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmalarında 6. gün! Yakınlarından yürek burkan paylaşım

Bartın’da, Büyükkızılkum Plajı'nda 6 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı’yı (8) arama çalışmaları devam ediyor. Yakınları sosyal medya Doğukan’ın fotoğrafını paylaşarak, "Bırak yeğenimi Karadeniz çektirdiğin acı yeter" diye paylaşımda bulundu.

Karabük'ten Bartın Büyükkızılkum Plajı'na geçen pazartesi günü gelen Yaylacı ailesinin çocukları Doğukan, sahil kenarında oyun oynarken kayboldu. Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ile cankurtaranların sahilde ve denizde yaptıkları tüm aramalara rağmen çocuk bulunamadı.

Bugün Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Samsun’da konuşlu helikopter gelerek kıyı taraması gerçekleştirdi.

Bartında kayıp Doğukan Yaylacıyı arama çalışmalarında 6. gün Yakınlarından yürek burkan paylaşım

Doğukan Yaylacı’nın yakınları sosyal medya hesaplarında, Doğukan’ın fotoğrafını paylaşarak, "Bırak yeğenimi Karadeniz çektirdiğin acı yeter tüm dostlarımızdan dua bekliyoruz" yazdı.

Bartında kayıp Doğukan Yaylacıyı arama çalışmalarında 6. gün Yakınlarından yürek burkan paylaşım

Doğukan Yaylacı’nın yakınları sosyal medya hesaplarında, Doğukan’ın fotoğrafını paylaşarak, "Bırak yeğenimi Karadeniz çektirdiğin acı yeter tüm dostlarımızdan dua bekliyoruz" yazdı.

Bartında kayıp Doğukan Yaylacıyı arama çalışmalarında 6. gün Yakınlarından yürek burkan paylaşım

 

Bartında sahilde kaybolan 8 yaşındaki Doğukan aranıyor
Bartın'da sahilde kaybolan 8 yaşındaki Doğukan aranıyor

 

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