Bartın'da kayıp Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün

Karabük’te yaşayan Yaylacı ailesi, salı günü Karabük’ten Bartın’daki Büyükkızılkum plajına geldi. Sahil kenarında oyun oynayan Doğukan Yaylacı, ablasının yanından ayrılmasının ardından kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Doğukan, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.



Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sahilde jandarma ekipleri, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar küçük çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Dalgalar, denizde çalışmaları güçleştirirken, dalgıçlar ise kayalıkların aralarına da bakarak Doğukan Yaylacı’yı bulmaya çalıştı.

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