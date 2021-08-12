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HaberlerGündem HaberleriBartın'da kayıp Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün
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Gündem
Ayhan ACAR/ BARTIN (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Bartın'da kayıp Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün

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Bartın'da kayıp Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmalarında 3'üncü gün

Bartın'da Büyükkızılkum plajında 3 gün önce oyun oynarken kaybolan Doğukan Yaylacı’yı (8) arama çalışmaları, sahilden ve denizden sürdürülüyor.

Karabük’te yaşayan Yaylacı ailesi, salı günü Karabük’ten Bartın’daki Büyükkızılkum plajına geldi. Sahil kenarında oyun oynayan Doğukan Yaylacı, ablasının yanından ayrılmasının ardından kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Doğukan, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Bartında kayıp Doğukan Yaylacıyı arama çalışmalarında 3üncü gün

Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sahilde jandarma ekipleri, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar küçük çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Dalgalar, denizde çalışmaları güçleştirirken, dalgıçlar ise kayalıkların aralarına da bakarak Doğukan Yaylacı’yı bulmaya çalıştı.

Bartında kayıp Doğukan Yaylacıyı arama çalışmalarında 3üncü gün

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