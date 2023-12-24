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Bartın'da kar yağışı... 8 köy yolu kapandı

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#BARTIN#Karadeniz#Kar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 16:15

Bartın'ın etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köye elektrik verilemiyor.

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Bartın genelindeki fırtına sonrasında hava sıcaklığındaki hızlı düşüşle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı yaşandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, il merkezinde de sağanak etkisini gösterdi.

İl genelinde 8 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Bartın Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Bartın-Kastamonu Soğucaksu Geçidi ve Bartın Karabük Yolu Ahmetusta Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca il genelinde 5 köye elektrik verilemiyor. (DHA)

Bartında kar yağışı... 8 köy yolu kapandı

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#BARTIN#Karadeniz#Kar

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