Bartın'da kar sürprizi! Mevsimin ilk karı yağdı... Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bartın'ın yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 18 saat boyunca etkili olan yağışta kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
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Kent merkezinde dün sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu.
Sarıçiçek-Ardıç yaylalarındaki Ömür Ahmet Kıran seyir tepesi bölgesine giden Bartın ve Karabük’ten off-road tutkunları, kar yağışıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.
Özel donanımlı araçlarla yaylaya çıkan aileler, kar yağışı altında piknik yapmanın keyfini çıkardı. Yaylalarda yaklaşık 18 saat boyunca etkili olan yağışta kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
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