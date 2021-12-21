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Bartın'da kar nedeniyle yollar kapandı, 66 köye elektrik verilemiyor

#Bartın#Kar Yağışı#Hava Durumu

Bartın'da yoğun kar yağışı etkili olurken, 46 köy yolu da ulaşıma kapandı, 66 köye ise elektrik verilemiyor. Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi Köyü'nde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

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Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santime ulaştı. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ulus ilçesinde kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santime kadar çıktı. İlçeye bağlı bazı köylerde yollar ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Bartında kar nedeniyle yollar kapandı, 66 köye elektrik verilemiyor

Bazı sürücüler, yolda kalırken, bazıları da araçlarının lastiklerine zincir takarak ilerleyebildi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapanırken, 66 köye ise elektrik verilemiyor.

Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi Köyü'nde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bartında kar nedeniyle yollar kapandı, 66 köye elektrik verilemiyor

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#Bartın#Kar Yağışı#Hava Durumu

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