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Bartın'da kahreden haber... Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi

#Koronavirüs#Meral Demiroğlu#Bartın

Bartın'da koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu'nun (37) bebeği, sezaryenle alındı. Hamile olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen Demircioğlu, tedavi sırasında hayatını kaybetti. Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

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Ulugeçitkadı köyünde yaşayan, 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, 1 hafta önce rahatsızlandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne başvuran Demiroğlu'na, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu'nun bebeği, sezaryenle alınarak kuvöze koyuldu. Demiroğlu ise dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bartında kahreden haber... Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi

Meral Demiroğlu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında eşi Birol Demiroğlu (40), ayakta durmakta zorlanırken, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, 1 çocuk sahibi Meral Demiroğlu'nun hamile olduğu için aşı yaptırmadığını belirtti.

Öte yandan tedavi altındaki kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Covid-19 test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.

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Bartında kahreden haber... Bebeği sezaryenle alındı, koronavirüse yenildi

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#Koronavirüs#Meral Demiroğlu#Bartın