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Bartın'da kaçak define avcılarına suçüstü operasyon: 5 gözaltı

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#Bartın#Kaçak Define Avcıları#Jandarma Operasyonu
Bartında kaçak define avcılarına suçüstü operasyon: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 09:14

Bartın’da kaçak define kazısı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karainler köyünde 5 kişinin kaçak kazı yapıp, define aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bartında kaçak define avcılarına suçüstü operasyon: 5 gözaltı

Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen şüpheliler, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler O.A., O.K., M.K., A.S. ve Ü.S. gözaltına alındı.

Bartında kaçak define avcılarına suçüstü operasyon: 5 gözaltı

Şüphelilerin yanında jeneratör, kazma, balta ve hiltiye el konuldu. Şüphelilerin ilçe jandarma komutanlığındaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bartın#Kaçak Define Avcıları#Jandarma Operasyonu

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