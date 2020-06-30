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Hürriyet
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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Bartın'da isyan ettiren vahşet!

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Bartın'da isyan ettiren vahşet!
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Bartın’ın Ulus ilçesinde, bir kişi tüfekle ateş ederek gebe karacayı vurdu, köpeğini üzerine saldı. Yaralı olarak kaçarken düşük yapan karaca, köpek tarafından parçalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri karacayı vuran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Bulunan köpek ise gözetim altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kumluca beldesinde ormanlık alanda meydana geldi. Yayla bölgesinde kulübesi olan kişi tüfekle ateş ederek gebe karacayı vurdu.

Bu kişi, köpeğini, kaçmaya çalışan yaralı karacanın üzerine saldı. Yaralı karaca koşarken düşük yaptı. Köpek, yavru karacayı parçaladı. Olaya şahit olan ormandaki vatandaşlar cep telefonu ile o anların fotoğrafını çekerek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bartında isyan ettiren vahşet
Ekipler, yaylaya gelerek karacayı vurarak öldüren kişiyi bulmak için araştırma başlattı. Bulunan köpek ise gözetim altına alındı.
Bartında isyan ettiren vahşet

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