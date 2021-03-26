Bartın'da tünel işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kurucaşile yolu Bostanlar mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile Karaman köyünde devam eden Karadeniz sahil yolu tünelinde çalışan 10 işçiyi taşıyan Sabahattin Kara (52) yönetimindeki 74 BZ 214 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücü ile 10 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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