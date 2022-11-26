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Bartın'da ırmak suyu yükselince geçici servis yolu çöktü

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#Yol#Bartın#Kozcağız
Bartında ırmak suyu yükselince geçici servis yolu çöktü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 12:53

Bartın'ın Kozcağız beldesinde ırmak suyunun yükselmesiyle çöken geçici servis yolu, trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.

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Dün sabah saatlerinden itibaren 64 kilogram yağışın düştüğü Bartın’da Kozcağız Irmağı'nın debisi, 3 metre yükseldi. Kentte 27 Haziran’da selde yıkılan ‘Kozcağız-1’ köprüsünün yerine, 300 metre aşağısına yapılan 200 metre uzunluğundaki servis yolu ise dün gece ırmak suyundaki yükselmeyle çöktü. Karayolları ekipleri, şeritler çekerek, yolu araç ve yaya trafiğe kapattı. Bartın Kozcağız-Çaycuma Perşembe beldelerine ulaşımı sağlayan servis yolunun trafiğe kapanmasının ardından sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.

Bartında ırmak suyu yükselince geçici servis yolu çöktü

Yolun altına yapılan menfezlerin de selde devrildiği görüldü. Karayolları ekipleri, yağışın sona ermesinin ardından yolun yeniden yapılacağını belirtti. Taşkın nedeniyle çöken servis yolu, havadan dron ile görüntülendi. 

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#Yol#Bartın#Kozcağız

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