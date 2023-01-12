Bartın'da ikizler, aynı birlikte askerlik yapıyor

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Jandarma erler Yunus Emre Sezgin ve Yusuf Eren Sezgin ile İbrahim Demir ve İsmail Demir Bartın, İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyor. Vatani görevleri sırasında da ayrılmayan ikiz kardeşler, 5,5 aydır birlikte askerlik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Jandarma er Yunus Emre Sezgin, ikizi ile askerlik yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, "Burada görev yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Jandarmanın bu şanlı formasını giymek bana şeref vermektedir. İkiz kardeşimizle birkaç kere ayrılmıştık ama daha sonrasında hep birlikte olduk ve burada birlikteyiz. Burada kardeşimin de olması insanı iyi hissettiriyor. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

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Jandarma er İbrahim Demir de ikiziyle askerlik yapmanın çok güzel duygu olduğunu anlatarak, "Burada kardeşimle askerlik yapmak bize mutluluk veriyor. Kardeşimle beraber okuduk ve büyüdük, beraber askerliğe geldik. Kardeşimle aynı yerde askerlik yaptığımızı duyunca çok şaşırıyorlar.

Birbirimize çok benzemediğimiz için bizi çok karıştıran da olmuyor" diye konuştu. Jandarma er İsmail Demir ise "İkizimle birlikte askere gelmek, gerçekten bizlere gurur veriyor. Böyle bir şey olabileceğini tahmin etmiyordum. Görenler çok şaşırıyordu.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı'nda ikizim ile askerlik yapmak bizi sevindiriyor. İkizim ile aynı evde büyüdüm, okula gittim, askerlik de aynı yerde nasip oldu. Gerçekten çok güzel bir şey" dedi.