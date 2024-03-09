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Bartın'da iki servis aracı çarpıştı: 1 can kaybı, 27 yaralı

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#Trafik Kazası#Bartın#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 09:56

Bartın'da iki servis aracının çarpışarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabah saat 07.30’da Bartın-Karabük yolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Bartın’dan organize sanayi bölgesine giden Necmi Gökalp (67) yönetimindeki 74 M 0203 plakalı minibüs ile Erol Arslan (50) idaresindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi çarpıştı. Aynı yöne giderken çarpışan iki minibüs devrilirken kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bartında iki servis aracı çarpıştı: 1 can kaybı, 27 yaralı

Kazada minibüs sürücüsü Necmi Gökalp, araçta sıkışarak yaşamını yitirirken iki minibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındılar. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından ölen sürücü Gökalp’in yakınları sinir krizi geçirdi. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Necmi Gökalp’ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Bartın#Kaza

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