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Bartın'da iki gündür haber alınamıyordu Evinin yanında ölü bulundu

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#Bartın#Kurucaşile#Düşme
Bartında iki gündür haber alınamıyordu Evinin yanında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 16:59

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınmayan Cemil Küçükbayrak (72) evinin önünde ölü bulundu. Küçükbayrak’ın, dış kapısı kilitli olan 2’nci kattaki evine merdivenle girmek isterken düştüğü üzerinde duruluyor.

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Olay, ilçeye bağlı Şile mahallesinde meydana geldi. Arife günü Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Kurucaşile ilçesine gelen Cemil Küçükbayrak, pazaryerinde balık alıp 2 katlı binadaki evine döndükten sonra yakınları kendisinden haber alınamadı. Öğle saatlerinde Safranbolu'dan ilçeye gelen eşi Sevim Küçükbayrak, eşine ulaşamayınca polise başvurdu. Polislerle birlikte eve gelen Sevim Küçükbayrak, binanın yanında yerde eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Çağırılan sağlık ekipleri, Cemil Küçükbayrak'ın öldüğünü tespit etti.

Mahallede komşuları Cemil Küçükbayrak'ı en son arife günü binanı giriş kapısı kilitli olduğu için, 2’nci kattaki evine merdiven koyarak girmeye çalıştığını gördüklerini ifade etti. Merdivenden düşerek öldüğü tahmin edilen Küçükbayrak’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bartın#Kurucaşile#Düşme

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