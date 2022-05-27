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Bartın'da heyelan sonrası çalışmada tarihi eser ortaya çıktı

#Bartın#Heyelan#Tarihi Eser
Bartında heyelan sonrası çalışmada tarihi eser ortaya çıktı

Bartın'da Aşağıdere köyündeki heyelanla oluşan hasarı, iş makineleriyle onarmaya çalışanlar, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 'Phallos' bereket objesi buldu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri köyde inceleme başlattı.

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Ulus ilçesi Aşağıdere köyündeki Hüseyinler yolunda, heyelan nedeniyle oluşan hasarı onarmak için çalışma başlatan Bartın İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, iş makinesiyle çalışmaya başladı. Bu sırada 1 metre derinlikte kireç taşı yapılmış bilezik şeklinde obje bulundu. Obje çıkarılıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi.

Bölgeye gelip inceleme başlatan müze müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde, 90 santimetre yüksekliğindeki eserin Roma dönemine ait 'Phallos' bereket objesi olduğu tespit edildi.

Gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla, objenin bulunduğu yerden alınıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

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#Bartın#Heyelan#Tarihi Eser

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