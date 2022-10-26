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Bartın'da hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz'ın ismi oğluyla yaşayacak

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Maden#İşçi
Bartında hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvazın ismi oğluyla yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 09:59

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz'ın (33) 3'üncü çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de babasının isteği ile 'Sungur Selçuk' adı verildi. 2 çocuğu daha olduğunu belirten Elif Ayvaz (37), "Eşimin istediği isim, Sungur'du. Cumhurbaşkanı'mız da Selçuk demişti. Hem Cumhurbaşkanı'mızın hem de eşimin istediği oldu" dedi. Elif Ayvaz ayrıca patlamanın yaşandığı gün, eşinin doğum iznine çıkacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim'de meydana gelen grizu faciası sonrası bölgeye geldi. Maden sahasında inceleme yapan Erdoğan, 15 Ekim’de, hayatını kaybeden maden işçilerinden Selçuk Ayvaz'ın Uğurlar köyündeki ailesini de ziyaret etti.

Erdoğan, Ayvaz'ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti. Bu görüşmede Ayvaz'ın eşinin hamile olduğunu öğrenen Erdoğan, bebeğe babasının adının verilmesini istedi. Elif Ayvaz, 23 Ekim'de Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. İki gün hastanede kalan Ayvaz, daha sonra 3 kilo 165 gram doğan bebeği ile evine geldi. Bebeğe Erdoğan'ın da isteği ile 'Sungur Selçuk' adı verildi.

Bartında hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvazın ismi oğluyla yaşayacak


PATLAMANIN YAŞADIĞI GÜN DOĞUM İZNİNE ÇIKACAKMIŞ

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Televizyondaki haberlerden patlamayı öğrendiğini belirten Elif Ayvaz, "Eşim patlamadan önceki 3 gün raporluydu. Cuma günü raporu bitmişti ve iş yerine gitmişti. Daha sonra kazanın önemli olmadığını söylediler, biz de bekledik" dedi. Elif Ayvaz ayrıca patlamanın yaşandığı gün, eşinin doğum iznine çıkacağını söyledi. Elif Ayvaz, eşi Selçuk ile 7 yıl önce evlendiğini, Mustafa (5) ile Asel Meva (3) adlı 2 çocuklarının daha bulunduğunu belirtti.

Bartında hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvazın ismi oğluyla yaşayacak

Patlamadan sonra doğum yaptığını anlatan Elif Ayvaz, "Eşimin istediği isim, Sungur'du. Cumhurbaşkanı'mız da Selçuk demişti. Hem Cumhurbaşkanı'mızın hem de eşimin istediği oldu. 'Sungur Selçuk' ismini verdik. Öbürleri babaları ile vakit geçirdi. Fakat onun babası ile hiçbir hatırası yok. Baba kokusu yok" diyerek gözyaşı döktü.

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#Bartın#Maden#İşçi

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