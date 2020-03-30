Bartın’da Hasankadı beldesi karantinaya alındı

Bartın Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Hasankadı beldesi karantinaya alındı. Merkez ilçeye bağlı 2 bin 104 nüfuslu Hasankadı beldesinde beldeye ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük Yenice ilçesi Yortanpazarı beldelerindeki yollar jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı.



4 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI



Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, “Beldemiz karantina altına alındı. 2 vakamız vardı. 1 amcamız İstanbul’dan gelmişti, 80-85 yaşlarında. Bartın’da sağlık ekipleri 2 gün boyunca kontrol altına aldılar, sonrasında hastaneye kaldırıldı. Orada koronavirüs olduğu tespit edildi. Umreden bir amcamız geldi. Zaten rahatsızlığı vardı, onun da sonradan koronavirüs teşhisi konuldu. Bu şekilde 2 tane vakamız olmuştu. Sonra dün akşam saatlerinde bu hasta yakınlarında burada sağlık müdürlüğü teşhis yaptı. 2 kişide daha koronavirüs olduğu görüldü. Şu anda beldemiz karantina altına alındı. Bartın Valiliğimizin aldığı karara saygılıyız. Beldemizde şu anda yaşayan insanlar açısından herhangi bir sıkıntı yok” dedi.