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DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 18:45,Son Güncelleme:/

Bartın’da Hasankadı beldesi karantinaya alındı

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Bartın’da Hasankadı beldesi karantinaya alındı
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Bartın Valiliği'nden, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Hasankadı beldesinin karantinaya alındığı açıklandı.

Bartın Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Hasankadı beldesi karantinaya alındı. Merkez ilçeye bağlı 2 bin 104 nüfuslu Hasankadı beldesinde beldeye ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük Yenice ilçesi Yortanpazarı beldelerindeki yollar jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı. 

Bartın’da Hasankadı beldesi karantinaya alındı

4 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI 

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, “Beldemiz karantina altına alındı. 2 vakamız vardı. 1 amcamız İstanbul’dan gelmişti, 80-85 yaşlarında. Bartın’da sağlık ekipleri 2 gün boyunca kontrol altına aldılar, sonrasında hastaneye kaldırıldı. Orada koronavirüs olduğu tespit edildi. Umreden bir amcamız geldi. Zaten rahatsızlığı vardı, onun da sonradan koronavirüs teşhisi konuldu. Bu şekilde 2 tane vakamız olmuştu. Sonra dün akşam saatlerinde bu hasta yakınlarında burada sağlık müdürlüğü teşhis yaptı. 2 kişide daha koronavirüs olduğu görüldü. Şu anda beldemiz karantina altına alındı. Bartın Valiliğimizin aldığı karara saygılıyız. Beldemizde şu anda yaşayan insanlar açısından herhangi bir sıkıntı yok” dedi. 

Bartın’da Hasankadı beldesi karantinaya alındı

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