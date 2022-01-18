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Bartın'da garajında kedi ve köpekleri ısıtmak isterken aracı yandı

#Bartın#Yangın#İtfaiye
Bartında garajında kedi ve köpekleri ısıtmak isterken aracı yandı

BARTIN’da, Şeref Kaynar’ın köpek ve kedileri ısıtmak için garajında yaktığı sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı Kaynar’ın otomobili, kullanılamaz hale gelirken, köpek ve kediler ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi’nde, saat 15.00 sıralarında, Şeref Kaynar’ın evinin yanındaki garajında kedi ve köpeklerinin üşümemesi için kurduğu sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredekiler de garajda bulunan 2 kedi ile 2 köpeği yangından kurtardı. Garajdaki lastiklerin yanması sonucu alevler, kısa sürede büyüdü. Kaynar’ın otomobilini de alevler sardı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangından kurtarılan köpeklerin, çevredeki ev sahiplerinin yanından ayrılmadığı görüldü. Büyük üzüntü yaşayan Şeref Kaynar ile eşini ise ekipler ve yakınları teselli etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bartın#Yangın#İtfaiye

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