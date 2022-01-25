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Bartın'da feci ölüm! İş makinesi ile kamyon arasına sıkıştı

#Bartın#İş Makinesi#Feci Ölüm
Bartında feci ölüm İş makinesi ile kamyon arasına sıkıştı

Bartın'da buzlanan yolda kayan aracın kurtarılması çalışmalarını izleyen Tuncay Yaman (45), iş makinesi ile kamyonun arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Mugada ile Arıönü köyü arasında meydana geldi. Kar temizliği yapan İl Özel İdaresi'ne ait kar küreme kamyonu, buzlanan yolda kaydı. İhbar üzerine bölgeye yine kuruma ait greyder geldi.

İddiaya göre, greyderin aracı kurtarma çalışmalarını izleyen Tuncay Yaman, iş makinesi ile kamyon arasına sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada olay yerinde toplanan köylüler, greyder operatörü Ö.Ş.'yi darbetti. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaman'ın cenazesi morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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