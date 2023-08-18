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Bartın'da feci kaza: 2'si ağır, 3 yaralı

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#Bartın#Trafik Kazası #KAZA
Bartında feci kaza: 2si ağır, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 12:37

Bartın-Karabük yolunda, Ersin Kalender (32) yönetimindeki otomobille, karşı yönden gelen Ali Aloğlu (71) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazasa ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bartın-Karabük yolunun Kadıoğlu mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Ersin Kalender (32) yönetimindeki otomobille, karşı yönden gelen Ali Aloğlu (71) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan Ali Aloğlu ile Ersin Kalender ve eşi Gülbahar Kalender (25) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ersin Kalender ve Ali Aloğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bartın-Karabük yolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bartın#Trafik Kazası #KAZA

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