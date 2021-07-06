BartÄ±n'da feci kaza! 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 yaralÄ±
BartÄ±n'da sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi otomobilin karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip baÅŸka bir otomobile Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kazada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Â Â
Kaza, saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda, Cumhuriyet MahallesiÂ PoliseviÂ kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Merve Nur Tepe (22)Â yÃ¶netimindeki 16 AJN 197 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu refÃ¼jÃ¼ aÅŸÄ±p karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§erek, YÃ¼ksel ÃœstÃ¼nsoy (40)Â idaresindekiÂ 74 BP 096 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerineÂ itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
TÃœM MÃœDAHALELERE RAÄžMEN KURTARILAMADI
Otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ YÃ¼ksel ÃœstÃ¼nsoy ekiplerÂ tarafÄ±ndanÂ araÃ§tanÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Yaralanan ÃœstÃ¼nsoy ileÂ Merve Nur Tepe saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesi sonrasÄ± BartÄ±n Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan YÃ¼ksel ÃœstÃ¼nsoy tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
Kaza nedeniyle kapanan yol otomobillerin Ã§ekicilerle kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.
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