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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 06.07.2021 - 14:59 | Son GÃ¼ncelleme:

BartÄ±n'da feci kaza! 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 yaralÄ±

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BartÄ±n'da feci kaza! 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 yaralÄ±

BartÄ±n'da sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi otomobilin karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip baÅŸka bir otomobile Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kazada 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Â Â

Kaza, saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda, Cumhuriyet MahallesiÂ PoliseviÂ kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Merve Nur Tepe (22)Â yÃ¶netimindeki 16 AJN 197 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu refÃ¼jÃ¼ aÅŸÄ±p karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§erek, YÃ¼ksel ÃœstÃ¼nsoy (40)Â idaresindekiÂ 74 BP 096 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerineÂ itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

BartÄ±nda feci kaza 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 yaralÄ±

TÃœM MÃœDAHALELERE RAÄžMEN KURTARILAMADI

Otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ YÃ¼ksel ÃœstÃ¼nsoy ekiplerÂ tarafÄ±ndanÂ araÃ§tanÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Yaralanan ÃœstÃ¼nsoy ileÂ Merve Nur Tepe saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesi sonrasÄ± BartÄ±n Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan YÃ¼ksel ÃœstÃ¼nsoy tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Kaza nedeniyle kapanan yol otomobillerin Ã§ekicilerle kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

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