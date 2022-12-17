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Bartın'da evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

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#Bartın#Doğal Gaz#Gaz Sıkışması
Bartında evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 09:38

Bartın'da, Makbule (84) ve Raci Ö. (84) çiftinin yaşadığı dairede, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaralanan Raci Ö., hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında, Kemer Köprü Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda Makbule-Raci Ö. çiftinin oturduğu daireden gelen patlama sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ocak ile fırın arasında gaz sıkışması sonucu patlamanın olduğu tespit edilirken, tedbir amacıyla binada gaz akışı kesildi.

Vücudunda kısmi yanık ve yaralar oluşan Raci Ö., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bartın#Doğal Gaz#Gaz Sıkışması

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