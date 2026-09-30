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Bartın'da ele geçirildi: Yaklaşık 8 ton... 800 bin dolara satacaklardı

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Titanyum#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 16:47

Bartın'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin maddeyi 800 bin dolara satmaya çalıştığı öğrenildi.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında Bartın merkezde şüpheli A.B'ye ait adres ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen A.B, S.Ç ve H.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Bartında ele geçirildi: Yaklaşık 8 ton... 800 bin dolara satacaklardı

GENİŞ GÜVENLİK TEDBİRİ

Ele geçirilen titanyumda radyasyon bulunup bulunmadığı, patlayıcı yada yanıcı bir tuzaklamanın olup olmadığını belirlemek için olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alındı. AFAD ekiplerince insan sağlığı açısından herhangi bir radyasyon riski bulunup bulunmadığının tespitine yönelik ölçümler gerçekleştirilirken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığı belirlendi.

Bartında ele geçirildi: Yaklaşık 8 ton... 800 bin dolara satacaklardı

TİTANYUMU 800 BİN DOLARA SATACAKLARDI

Şüphelilerin ellerindeki titanyumu yaklaşık 800 bin dolar karşılığında satmaya çalıştıkları tespit edildi. Mevcut titanyumun piyasa değerinin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen titanyuma el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Bartında ele geçirildi: Yaklaşık 8 ton... 800 bin dolara satacaklardı

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#Bartın#Titanyum#Operasyon

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