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Bartın'da eğlence mekanında bıçaklı ve tabancalı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

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#Bartın#Kavga#Bıçaklı Saldırı
Bartında eğlence mekanında bıçaklı ve tabancalı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 10:21

Bartın merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve tabancalı kavgada İ.A. (45) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında, merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda alkol alan İ.C.Y. (30), İ.A. ve Z.T. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.Y., Z.T.’yi sağ kolundan tabancayla, İ.A.’yı ise bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bartın#Kavga#Bıçaklı Saldırı

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