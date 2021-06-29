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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Bartın'da dondurma yiyen genç, aşısını gezici ekibe yaptırdı

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Bartın'da dondurma yiyen genç, aşısını gezici ekibe yaptırdı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’da gezici aşı ekibinin, dondurma yiyen gence aşı yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Bartın’da gezici aşı ekibinin görevleri sırasında çekilen fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Koca, sağlık ekibinin yolda aşı olup olmayacağını sorduğu, dondurma yiyen Furkan isimli gence talebi üzerine aşı yaparken çekilen fotoğrafını "Bartın’daki gezici aşı ekibimiz, 18 yaşındaki Furkan’la yolda karşılaştı. Aşı olmak isteyip istemediğini sordular. Aşısı hemen orada yapıldı. Elinde dondurma olduğu için maskesini indirmişti. Tekrar takmayı unutmuş. Böylesi bir anda bu kadarı olur. (Ekip, aşıya devam)" notuyla paylaştı.

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