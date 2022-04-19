Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bartın'da doktordan kargoculara saldırı! 'Tekmeler, tokatlar, yumruklarla baana vurmaya başladı'

#Bartın#Doktor#Kargo
Bartında doktordan kargoculara saldırı Tekmeler, tokatlar, yumruklarla baana vurmaya başladı

Bartın’da aile hekimi M.S.S. (35), kargosunun nerede olduğunu sorgulamak için gittiği firmada tartıştığı şube müdürü Sudiye Güney’in (26) saçını çekip, tokat attı. M.S.S., kavgayı ayırmak için gelen 2’si kadın 4 çalışana da saldırırken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, cumartesi günü kentte bulunan kargo firması şubesinde meydana geldi. Kumluca Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi M.S.S., iddiaya göre, öğle saatlerinde kargo firmasına geldi. M.S.S., kargosunun nerede olduğunu sorgulattığı sırada şube müdürü Sudiye Güney ile tartışmaya başladı.

Bartında doktordan kargoculara saldırı Tekmeler, tokatlar, yumruklarla baana vurmaya başladı

Tartışma kavgaya dönüşünce M.S.S, Güney’e yumruk sallayarak, bankoları yıktı. Doktor tarafından saçından çekilerek darbedilen Güney’in arkadaşları, araya girmeye çalıştı. Doktor, 2’si kadın 4 çalışana da saldırdı. Olay sonrası darp raporu alan Güney ve 4 kişi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.S.S., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktorun çalışana saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haberin Devamı

"TEKMELER, TOKATLARLA VURMAYA BAŞLADI"

Kargosunu sorgulamak için gelen kişinin kendisine saldırdığını söyleyen Sudiye Güney, kargonun, doktorun komşusuna bırakıldığını belirtti. Doktordan şikayetçi olduğunu dile getiren Güney, “Kargomuz kapanacağı saatte M.S.S bize kargosunu sordu ama biz işlemlerini yaptığımız sırada kendisi sabredemedi. Bize küfürler ve hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ben dışarı çıkmasını söyledim ama kendisi çıkmadı. O sırada bankoyu devirerek, benim üzerime yürüdü. Tekmeler, tokatlar, yumruklarla bana vurmaya başladı." dedi.

Bartında doktordan kargoculara saldırı Tekmeler, tokatlar, yumruklarla baana vurmaya başladı

Güney, "Hala şoktayım, darp raporu aldım ve şikayetçi oldum. Serbest kalmış. Vücudumun her yerinde morluklar var. Ben hiçbir zaman böyle bir olayla karşılaşmadım. Şahıs bana öyle bir karşılık verdi ki her şey bir anda oldu. Ben bir kadınım ve şiddet gördüm, sesimin duyulmasını istiyorum. Kimse şiddet görmesin” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Doktor#Kargo

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları