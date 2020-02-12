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Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı

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Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmur Kozcağız Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki Kozcağız-Kumluca yolu su altında kalarak ulaşıma kapandı.

Kentte devam eden kar yağışının ardından dün gece etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 24,5 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerdeki karları eriten yağmur, Bartın Irmağı'nın kolu olan Kozcağız Deresi üzerinde Kozcağız Barajı'nın inşa edildiği alanda taşkına yol açtı.

Dere kenarındaki Kozcağız-Kumlucu beldeleri arasında ulaşımı sağlayan yol su altında kaldı. Yaklaşık 100 metrelik bölümü suyla kaplanan yol ulaşıma kapandı. Jandarma ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yolda önlem alarak sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Arıt deresinin taşması nedeniyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler Hasanlar Alibaş ve Sipahiler köyüne giden köprüler sular altında kalırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi. Bartın kent merkezinden geçen ırmağın debisinin yükselmesi nedeniyle Çağlayan piknik alanı sular altında kaldı. Piknik alanı girişine şerit çekilerek araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Bartında dere taştı, yol ulaşıma kapandı

 

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