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Bartın'da dehşet! Vasfiye Çelikok'u kocası çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürdü

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#Bartın#Aslan Çelikok#Vasfiye Çelikok
Bartında dehşet Vasfiye Çelikoku kocası çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 13:51

Bartın'da Aslan Çelikok (30), bir süredir ayrı yaşadığı işe Vasfiye Çelikok'u (38) 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde 20 kez bıçaklayarak öldürdü. Aslan Çelikok’un eşi Vasfiye Çelikok’u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, "Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu" dedi.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Tuna Mahallesi, Hendekyanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Aslan Çelikok, gece 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan Vasfiye Çelikok’un yanına gitti. Vasfiye ve Aslan Çelikok, evin salonunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı. Kanlar içinde kalan Vasfiye Çelikok’un çığlıklarını duyan komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Vasfiye Çelikok’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bartında dehşet Vasfiye Çelikoku kocası çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürdü
Olayın ardından kaçan Aslan Çelikok, Çaydüzü Mahallesi’ndeki ağabeyinin evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk ise koruma altına alındı.

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Bartında dehşet Vasfiye Çelikoku kocası çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürdü

'BİR HAFTA ÖNCE BİZ KURTARDIK'

Aslan Çelikok’un eşi Vasfiye Çelikok’u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, “Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip eşini rahatsız ediyordu. Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı, ama adam sürekli eve gelip, ‘Ben artık çalışacağım size sarılacağım’ diyordu. Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, ‘Ben onu asla eve almam benim hayatım tehlikede’ dedi” diye konuştu.

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#Bartın#Aslan Çelikok#Vasfiye Çelikok

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