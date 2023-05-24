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Bartın'da dehşet! Oğlu işteyken gelinin evine gelen esnafı bıçaklayarak öldürdü

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#Bartın#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 11:07

Bartın'ın Kozcağız beldesinde, R.K. (58), oğlu işte olduğu sırada, üst katta oturan gelini T.K.'nin (31) evine gelen esnaf Aykut Yıldız'ı (29), çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldürdü. R.K. ve gelini T.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Beldede esnaflık yapan Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada T.K.’nin evine gitti. Bu sırada T.K.'nin alt katta oturan kayınpederi R.K., Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti.

Üst kata çıkan R.K. ile Aykut Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.K., Aykut Yıldız’ı göğsünden bıçakladı. Gelen sesler üzerine komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bartında dehşet Oğlu işteyken gelinin evine gelen esnafı bıçaklayarak öldürdü

Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma R.K. ve gelini T.K.’yi gözaltına aldı. (DHA)

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#Bartın#Cinayet#Polis

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