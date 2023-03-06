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Bartın'da dehşet! 19 yaşındaki genç babasının boğazını keserek öldürdü

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#Bartın#Amasra #Cinayet
Bartında dehşet 19 yaşındaki genç babasının boğazını keserek öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 17:06

Bartın’da 19 yaşındaki E.K. kendine zarar vermek isterken müdahale eden babası Esat Köse’yi (44) boğazından, annesi G.K.’yı da (42) kolundan yaraladı. Boğazından yaralanan Esat Köse tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Bartın’ın Amasra İlçesinde yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki psikolojik sorunları olan E.K. bıçakla kendine zarar vermek isterken bu sırada kendisine engel olmaya çalışan babası Esat Köse’yi (44) boğazından, annesi G.K.’yı da (42) kolundan yaraladı.

Olayın ardından ihbar üzerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba Esat Köse ve anne G.K. ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Boğazından yaralanan Esat Köse tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne G.K.’nın tedavisi devam ederken E.K. ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

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#Bartın#Amasra #Cinayet

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