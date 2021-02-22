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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Bartın'da çöp sahile vurdu

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Bartın'da çöp sahile vurdu
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BARTIN'ın tatil beldesi İnkum'da, dalgaların etkisiyle sahile vuran çöp kirliliğe yol açtı.

Bartında çöp sahile vurdu
Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkum Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunması dikkat çekti. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler sahilin temizlenmesini istedi.

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