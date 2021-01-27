Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

Hacıosmanoğlu köyünde yaşayan vatandaşlar yol kenarında çamura saplanmış inek gördü. Vatandaşların çabasına rağmen kurtarılamayan inek için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Köye gelen ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından ineği,gövdesine halat bağlayarak kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.