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Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren 9 kişi kurtarıldı! Denize girmek yasaklandı

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#Bartın#İnkumu#Boğulma Tehlikesi
Bartında boğulma tehlikesi geçiren 9 kişi kurtarıldı Denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 15:22

Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı plajda son 3 saatte denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 metreye ulaşan dalgaların olduğu sahilde denize girmek yasaklanırken, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri vatandaşları sudan çıkardı.

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İnkumu tatil beldesinde 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plaj, hafta sonunda tatilci akınına uğradı. Denizde 2 metreye ulaşan dalgalar oluşurken, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bu kişiler, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dalgalara kapılan bir vatandaşın halat yardımıyla kurtarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

Denizdeki tehlike nedeniyle Bartın Valiliği, İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde denize girmeyi yasakladı. İnkumu tatil beldesinde jandarma ekipleri ve cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri çıkarttı. Güzelcehisar Plajı’nda ise sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, denizde anonslar yaparak, vatandaşların denizden çıkmalarını istedi. Rüzgarın öğleden sonra şiddetini artırması bekleniyor. 

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#Bartın#İnkumu#Boğulma Tehlikesi

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